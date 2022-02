Inspirados no 'comboio da liberdade' do Canadá, protestos na Nova Zelândia se tornam violentos

The New York Times, O Estado de S.Paulo

WELLINGTON - Os protestos contra o governo que abalaram o Canadá foram encerrados. Mas a 14,5 mil km de distância, na capital de outra democracia ocidental em grande parte desacostumada a rupturas violentas no tecido social, uma ocupação de uma área do Parlamento se enraizou e tornou-se cada vez mais ameaçadora.

Leia Também Polícia encerra bloqueio de caminhoneiros no Canadá

Centenas de manifestantes que se opõem ao mandato da vacina contra a covid-19 da Nova Zelândia estão em sua terceira semana de acampamento em Wellington, erguendo tendas, estacionando veículos ilegalmente e estabelecendo cozinhas e banheiros comunitários em um eco deliberado do cerco canadense.

Inicialmente, a ocupação neozelandesa tinha clima de carnaval, com barraca de pipoca e caminhão de donuts e muitas crianças trazidas pelos pais. Os neozelandeses brincaram que era o único festival de música da era Ômicron do país: as autoridades colocaram em volume alto a Macarena e James Blunt para tentar expulsar os manifestantes, que responderam algumas vezes com Twisted Sister.

Nos últimos dias, no entanto, depois que a polícia se moveu para expulsar alguns manifestantes, o protesto ficou mais violento. Na segunda-feira, manifestantes jogaram fezes na polícia. Na terça-feira, um motorista tentou atropelar um grande grupo de policiais, e três outros membros da força precisaram de atendimento médico depois que os manifestantes os pulverizaram com o que um comunicado da polícia chamou de “substância pungente”.

Muitos manifestantes descrevem a primeira-ministra Jacinda Ardern, um símbolo global da esquerda política, como uma ditadora. Alguns ameaçaram jornalistas e políticos com execução. Outros gritaram com estudantes usando máscaras a caminho da escola. Muitos defendem teorias da conspiração como as de QAnon.

Embora os manifestantes representem uma pequena minoria de neozelandeses, a divisão é notável em um país que foi elogiado por sua resposta altamente eficaz à covid-19. O discurso e a violência crescentes, dizem os especialistas, demonstram a perigosa influência que a desinformação americana exportada está exercendo sobre democracias estáveis ​​em todo o mundo.

“Há um tsunami de bile todos os dias”, disse Sanjana Hattotuwa, pesquisadora do think tank neozelandês Te Pūnaha Matatini, que estuda a desinformação. É “uma torrente de ódio e dano direcionado a indivíduos que promovem a vacina e à primeira-ministra”.

Embora as brechas já estivessem presentes na sociedade neozelandesa, elas foram “exacerbadas pelo conspiracionismo que teve sua gênese fora do país”, disse Hattotuwa. “Tudo o que você associaria ao QAnon nos Estados Unidos está aqui.”

Os manifestantes inicialmente se uniram sob a bandeira da oposição aos mandatos de vacinas, que abrangem trabalhadores em certos campos da Nova Zelândia. Mas eles abrangem uma variedade de pessoas, incluindo céticos de vacinas, aqueles prejudicados por perdas de empregos relacionadas a mandatos e teóricos da conspiração de extrema direita.

Os protestos de uma semana no Canadá, que começaram como resposta aos mandatos de vacinação para motoristas de caminhão, foram interrompidos no sábado com gás lacrimogêneo e prisões em massa. Na Nova Zelândia, por outro lado, a polícia agiu com mais cuidado, em parte por causa de desafios iniciais e memórias ainda frescas de uma repressão brutal aos manifestantes há quatro décadas.

No terceiro dia do protesto, quando os policiais tentaram desalojar alguns manifestantes, ativistas mais extremistas afastaram os organizadores da ocupação e reagiram contra a polícia. Depois de um dia de luta em que crianças foram colocadas na linha de frente do protesto, a polícia foi repelida.

Desde então, os policiais patrulham cautelosamente o protesto. O comissário de polícia, Andrew Coster, que foi nomeado para o cargo em 2020 depois de enfatizar a importância de manter o apoio público à força, expressou preocupação de que mais táticas de confronto possam levar a desfechos sangrentos.

Coster invocou a chamada turnê Springbok, de 1981, quando milhares de neozelandeses protestaram contra a equipe itinerante de rugby da África do Sul, do apartheid. A polícia interrompeu violentamente esses protestos, usando cassetetes contra manifestantes na Molesworth Street – uma rua que os manifestantes antimandato agora ocupam. O episódio prejudicou a reputação da polícia por décadas.

No domingo, em entrevista à TVNZ, Coster enfatizou sua relutância em repetir essa experiência. “Se olharmos para os pontos baixos do policiamento em nosso país, olharemos para pontos como a turnê Springbok”, disse ele.

Mas a relutância da polícia em tomar medidas mais fortes parece ter encorajado os manifestantes.

Movimento global

Muitas centenas de pessoas e carros se juntaram. A ocupação consumiu ruas próximas e fechou parte de Wellington, com empresas fechando depois que manifestantes assediaram funcionários por exigirem máscaras e comprovante de vacinação. Antecipando uma longa permanência, alguns manifestantes abriram buracos no chão para ancorar suas barracas. Novos protestos surgiram em outras cidades.

Alguns manifestantes adoraram fazer parte do que consideram um movimento global. Reuben Michael, um manifestante que estava sentado no leste da ocupação nesta quarta-feira, 23, observou que "esse fenômeno deu a volta ao mundo".

Os manifestantes da Nova Zelândia forçaram com sucesso uma conversa sobre os mandatos de vacinas. Na segunda-feira, no que muitos viram como um esforço para encorajar os manifestantes a sair, Ardern disse que os mandatos de vacina provavelmente terminariam após o pico atual do surto de Ômicron nos próximos meses.

Mas os manifestantes rejeitaram amplamente os comentários da primeira-ministra. Uma jovem sentada nos degraus de um memorial parlamentar de guerra insistiu com raiva: “Ela contou mentiras demais. É muito difícil confiar nela.”

Embora a polícia não tenha agido de forma decisiva contra os manifestantes, as preocupações com o aumento da radicalização, bem como a insatisfação pública mais ampla com a ocupação, levaram os policiais a tomar medidas mais ativas para conter a ocupação.

Na segunda-feira, a polícia escoltou empilhadeiras carregando grandes blocos de concreto para estabelecer uma fronteira ao redor do protesto. Durante as operações matinais nos dias seguintes, a polícia começou a encolher a fronteira para tentar forçar os manifestantes a sair.

O número de manifestantes parece ter diminuído. Mas eles deixaram para trás um grupo que mostra pouco interesse na desescalada, gerando preocupações de que a violência é cada vez mais provável.

Quando perguntaram a cinco manifestantes do sexo masculino sentados no gramado de uma faculdade de direito ocupada o que aconteceria se a polícia tentasse expulsá-los, um respondeu: “Vamos manter nossa linha”. Um segundo observou: “Pode haver derramamento de sangue”, levando um terceiro a insistir: “Mas será pacífico”. O segundo manifestante fez uma pausa, depois enfatizou: “Vamos ficar até o fim”.