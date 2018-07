Instalações nucleares do Irã podem ser transferidas

Israel e os Estados Unidos não descartam a opção militar contra o controverso programa nuclear iraniano, que alguns países do Ocidente acreditam que tenha como objetivo a fabricação de armas nucleares. O Irã nega as acusações e afirma que o alvo de seu programa é a produção de eletricidade e de isótopos para uso medicinal, usados no tratamento de pacientes com câncer.

Jalali, que comanda uma unidade antissabotagem da poderosa Guarda Revolucionária, disse que a vulnerabilidade das instalações nucleares iranianas contra possíveis ataques "já é mínima", mas a medida é considerada por questões de segurança.

"Se as condições exigirem, transferiremos nossas instalações de enriquecimento de urânio para locais mais seguros", disse Jalali segundo a agência de notícias semioficial Mehr.

A principal instalação de enriquecimento de urânio no Irã fica em Natanz, região central do país, e foi construíra parcialmente no subsolo. Já a instalação de Fordo, cuja existência foi mantida em segredo durante muito tempo, foi construída dentro de uma montanha como precaução contra ataques aéreos.

"Nossa vulnerabilidade no campo nuclear é mínima", afirmou Jalali. "Se os americanos e israelenses fossem capazes de atacar ou danificar nossas instalações nucleares, eles já teriam feito isso." As informações são da Associated Press.