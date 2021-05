Instituto Serum aumentará produção da vacina da AstraZeneca em junho

O Instituto Serum, da Índia, aumentará a produção da vacina AstraZeneca para cerca de 90 milhões de doses em junho, de acordo com um porta-voz da instituição. Atualmente, este número é de cerca de 65 milhões.

Essas doses, porém, devem ser destinadas à imunização local do país. Em março, a Índia desacelerou a exportação do imunizante para priorizar a vacinação no país por conta do agravamento do cenário da pandemia nos últimos meses. Neste domingo, a Índia registrou mais 152.734 casos e 3.128 óbitos por covid-19. O total de mortes no país já passa de 329 mil.

Este atraso nas entregas também afeta o Brasil. A entrega de oito milhões de doses prontas da vacina à Fiocruz foi postergada para o terceiro trimestre deste ano. A previsão de que viesse em quatro lotes, entre abril e julho, não será cumprida.

Na última semana, a Fiocruz também diminuiu o número de doses previstas para serem entregues ao Ministério da Saúde em junho, por conta de atrasos na chegada de insumos da China. No último sábado (22) o recebimento de um novo lote de insumos possibilitou que a produção fosse retomada na sexta-feira (28) após 5 dias paralisada./Reuters