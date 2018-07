Insultos ao islã incitam violência no Paquistão; 15 mortos Protestos muçulmanos contra insultos ao profeta Maomé tornaram-se violentos no Paquistão, onde ao menos 15 pessoas foram mortas nesta sexta-feira, o dia muçulmano de oração. No geral, os protestos foram pacíficos em outros países islâmicos.