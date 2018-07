'Insuportavelmente selvagem', diz diretor de 'Batman' sobre mortes em cinema

LOS ANGELES - O diretor de "Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge", Christopher Nolan, classificou a chacina desta sexta-feira em uma pré-estreia do filme no Colorado, Estados Unidos, de "insuportavelmente selvagem" e expressou seu "profundo pesar" às vítimas e suas famílias.

"Falando em nome do elenco e da equipe de 'Batman', gostaria de expressar nosso profundo pesar pela tragédia sem sentido que recaiu sobre a comunidade inteira de Aurora", disse Nolan em comunicado.

Na pré-estreia do filme na madrugada desta sexta-feira em Aurora, subúrbio de Denver, no Estado norte-americano do Colorado, um atirador usando uma máscara antigás e colete à prova de balas matou 12 pessoas e feriu outras 59 ao abrir fogo contra a plateia.