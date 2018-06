Insurgentes avançam no Iraque

O grupo que se autodenomina Estado Islâmico (antigo Estado Islâmico do Iraque e do Levante) começou uma nova ofensiva esta semana, aproximando-se da capital curda de Erbil. Eles assumiram o controle de Sheikhan, uma cidade mais ao norte e próxima da província curda de Dohuk. Os militantes parecem estar tentando conectar as cidades que invadiram ao longo da fronteira do território curdo, o que tem deixado os moradores da região em pânico.

O avanço ocorreu mesmo após duas rodadas de ataques dos EUA, que visavam impedir a aproximação dos insurgentes de Erbil. Ontem, aviões norte-americanos destruíram bases e comboios dos extremistas. O presidente dos EUA, Barack Obama, tem evitado usar força militar na região, mas autorizou os ataques aéreos devido à crescente ameaça imposta pelos insurgentes.

Os EUA também levaram suprimentos aos milhares de Yazidis, que compõem uma minoria religiosa que está presa perto da fronteira, segundo o Pentágono. A Organização das Nações Unidas afirmou que está avaliando com urgência as opções para um corredor humanitário.

Já o Comitê de Resgate Internacional informou que está fornecendo ajuda médica para 4 mil Yazidi refugiados na província síria de al-Hasakeh. Muitos estavam desidratados após terem passado seis dias sem água e comida.

Eleição

Em Bagdá, onde as notícias sobre os ataques aéreos norte-americanos perto de Erbil têm sido praticamente minimizadas por uma corrida eleitoral para escolher um novo primeiro-ministro, as pessoas se reuniram em uma praça para manifestar apoio ao premiê do Iraque, Nour al-Maliki. Maliki, que é xiita, está determinado a conquistar um terceiro mandato, apesar da significativa pressão dos EUA e da própria comunidade xiita para que ele permita a formação de um governo mais consensual.

A manifestação foi transmitida ao vivo por um canal de televisão de propriedade do partido político de Maliki, Dawa. Fonte: Dow Jones Newswires.