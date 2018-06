Insurgentes bombardeiam casa do presidente do Iêmen

SANAA - Combatentes do movimento rebelde xiita dos houthis tomaram nesta terça-feira o controle do palácio presidencial do Iêmen, no sul da capital Sanaa, e bombardearam a residência do presidente Abdo Rabbo Mansour Hadi, que fica na zona oeste da capital.

Um grupo de houthis que acompanhava a comissão criada por Mansur Hadi para verificar o cessar-fogo assinado na segunda-feira entre o presidente e os rebeldes começou uma discussão com os seguranças presidenciais que se transformou em um confronto, informaram à agência EFE fontes oficiais e testemunhas.

Após esses enfrentamentos, centenas de combatentes xiitas invadiram o palácio e se dispersaram pelo edifício, expulsando os seguranças e outros funcionários.

Segundo a EFE, os rebeldes fiéis ao líder do movimento, Abdelmalek al Houthi, fecharam todas as janelas do palácio e instalaram postos de controle em todas as ruas de acesso.

Espera-se que ainda hoje ele se dirija aos iemenitas em discurso que será transmitido pela Al Masira, a rede de televisão oficial do movimento, conforme informou a própria emissora.

Por outro lado, a ministra de Informação do Iêmen, Nadia al-Sakaf, confirmou que os rebeldes já assumiram o controle do edifício presidencial "em uma tentativa de forçar a queda do regime", segundo escreveu em sua conta oficial de Twitter.

A ministra acrescentou que os rebeldes estão atacando a casa de Mansur Hadi do alto de edifícios próximos à residência. / EFE