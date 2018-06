O anúncio foi feito apenas uma hora depois de separatistas na região vizinha de Donetsk declararem a independência e também pedirem para se juntar a Rússia.

Ambas as regiões realizaram uma votação organizada às pressas sobre a secessão no domingo. O governo da Ucrânia e os seus aliados ocidentais alegam que o referendo violou o direito internacional. Fonte: Associated Press.