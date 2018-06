Insurgentes desafiam exército após atentados no Mali

Soldados do Mali e rebeldes do Movimento pela Unidade e Jihad na África Ocidental (Mujao) trocaram tiros nas ruas centrais de Gao. Nos últimos dois dias, ocorreram dois atentados com homem-bomba no mesmo posto de controle do exército. O Mujao assumiu a responsabilidade pelo ataque e afirmou que haveria mais.

As tropas do país têm postos de controle fortificados ao redor de Gao, com sacos de areia e metralhadoras pesadas. O exército fechou a estrada onde ocorreu o ataque, que liga o norte de Gao a Bourem e Kidal, outras duas outras importantes cidades da região. Tropas francesas chegaram ao local do conflito com veículos blindados e reforçam a segurança na área. As informações são da Dow Jones.