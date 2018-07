Insurgentes fabricam foguetes e tanques com sucata Da rua, a empresa dirigida por um ex-engenheiro do Exército, conhecido pelos rebeldes como Rambo, parece uma oficina comum. Lá dentro, uma dezena de mecânicos trabalha para transformar picapes em blindados equipados com velhas armas antiaéreas. O que falta, eles fabricam com sucata, como um lançador de foguete feito com cano e um gatilho de secador de cabelo. Alcance: 4 quilômetros.