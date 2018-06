Insurgentes matam 4 soldados da Otan no Afeganistão Ataques de insurgentes mataram neste sábado três soldados das tropas da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) no sul do Afeganistão, e um quarto morreu de ferimentos não relacionados ao atentado, informou a coalizão internacional. A região concentra a maior parte dos confrontos do conflito que já dura mais de 10 anos, acrescentou a Otan, sem fornecer detalhes adicionais, como a nacionalidade dos soldados. Somente neste mês, 18 membros dos serviços da Otan já foram mortos no Afeganistão.