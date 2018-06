Insurgentes no Iêmen convocam ofensiva contra presidente Insurgentes xiitas do Iêmen convocaram uma ofensiva contra órgãos estatais controlados pelo presidente do país, Abed Rabbo Mansour Hadi. Em uma declaração feita neste sábado, os rebeldes conhecidos como Houthis pediram uma mobilização geral contra instituições de segurança e militares do país, ao descrever o processo como uma batalha contra extremistas.