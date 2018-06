Insurgentes são mortos no Afeganistão e centenas protestam contra Charlie Hebdo

Nove insurgentes foram mortos neste sábado durante uma operação de forças de segurança afegãs, apoiada por civis, no norte do país, informou o porta-voz da província de Kunduz, Sayed Sarwar Hussaini. Segundo Hussaini, outros quatro insurgentes e cinco civis ficaram feridos durante o confronto, que ocorreu no distrito de Khan Abad.

Já na província de Paktika, no leste do Afeganistão, centenas de pessoas protestaram contra a publicação de ilustrações retratando o profeta Maomé pelo jornal francês Charlie Hebdo, que na semana passada foi alvo de um ataque terrorista que deixou 12 mortos, em Paris.

O presidente afegão, Ashraf Ghani, condenou com veemência a caricatura publicada na capa da última edição do semanário francês e a classificou como insulto ao Islã e ao mundo muçulmano. Fonte: Associated Press.