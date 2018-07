Insurgentes sírios executam soldados capturados, diz grupo opositor

BEIRUTE - Insurgentes sírios executaram sumariamente pelo menos 20 soldados na cidade de Alepo, informou nesta segunda-feira o Observatório Sírio pelos Direitos Humanos, grupo opositor. Capturados durante um ataque dos rebeldes a um complexo militar no bairro de Hanano, os soldados tiveram as mãos amarradas nas costas antes de serem enfileirados e mortos a tiros, disse o diretor do Observatório Sírio, Rami Abdel Rahman.

Alguns dos soldados estavam com vendas nos olhos. A execução, aparentemente, ocorreu em uma rua no final de semana.

De acordo com a agência France Presse (AFP), foram gravadas imagens. Vídeos amadores postados no You Tube mostraram imagens dos soldados sírios mortos.

Os vídeos mostram os combatentes rebeldes segurando fuzis de assalto em pé ao redor dos homens mortos, chamando-os de "cachorros do (presidente Bashar) Assad". Não foi possível verificar a autenticidade dos vídeos.

Com Reuters e Dow Jones