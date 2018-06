Integrante do Pussy Riot é enviada a nova prisão

Ela começou uma greve de fome para protestar contra as condições carcerárias em setembro e foi hospitalizada. O serviço de detenção disse em meados de outubro que ela seria transferida.

O Serviço Penitenciário Federal da Rússia afirmou que Tolokonnikova estava sendo levada para uma nova prisão e que, de acordo com as regras, sua família deve receber informações dentro de 10 dias a partir da chegada no local. As autoridades não puderam ser encontradas pela Associated Press para comentar sobre o assunto.

Tolokonnikova está cumprindo dois anos de prisão após um show "politicamente provocativo" da banda na principal catedral ortodoxa de Moscou em 2012. Fonte: Associated Press.