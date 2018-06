Integrantes da Pussy Riot podem entrar para a política

A eleição deve acontecer em setembro, embora nenhuma data exata tenha sido estabelecida.

Tolokonnikov e Alekhina foram libertadas em dezembro após quase dois anos na cadeia. Elas foram condenadas por vandalismo e por realizarem um protesto no interior de uma igreja russa.

As duas disseram que a terceira integrante da banda, Yekaterina Samutsevich, que foi libertada em outubro de 2012, não se envolverá no trabalho da organização de direitos humanos da dupla, a Zone of Law (Zona da Lei), que trabalhará em favor de prisioneiros. Fonte: Associated Press.