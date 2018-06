Integrantes de ONG são barrados no Cairo Dois importantes integrantes do grupo de defesa dos direitos humanos Human Rights Watch (HRW) tiveram sua entrada negada pelo Egito, onde participariam do lançamento de um relatório sobre assassinatos em massa de manifestantes por forças de segurança. Em comunicado, a HRW afirmou que eles foram barrados no aeroporto do Cairo por funcionários que não deram nenhum explicação.