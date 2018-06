Integrantes do grupo Pussy Riot fogem da Rússia Duas manifestantes do grupo punk feminista Pussy Riot fugiram da Rússia para escapar da prisão. As manifestantes estão sendo perseguidas pela polícia por terem realizado um protesto contra o presidente Vladimir Putin na Catedral Cristo Salvador de Moscou, no dia 21 de fevereiro. Na ocasião, elas invocaram a Virgem Maria para tirar Putin do poder.