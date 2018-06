Integrantes do grupo Pussy Riot são libertadas na Rússia

MOSCOU - Duas integrantes do grupo punk russo Pussy Riot, Maria Alekhina e Nadezhda Tolokonnikova, presas há quase dois anos, foram libertadas nesta segunda-feira, 23, beneficiadas pela Lei de Anistia que entrou em vigor na Rússia na semana passada. A medida do Kremlin foi tomada na tentativa de acalmar as críticas ao país sobre direitos humanos antes dos Jogos Olímpicos de Inverno, em fevereiro de 2014.

A terceira integrante da banda, Yekaterina Samutsevich, já obteve liberdade condicional. As três foram consideradas culpadas por vandalismo motivados por religião e ódio e foram sentenciadas a dois anos de prisão em 2012. Segundo o advogado da Pussy Riot, Alekhina foi liberada da prisão na colônia de Nizhny Novgord. Horas mais tarde, Tolokonnikova saiu da prisão de Krasnyarsk e foi recebida por dezenas de jornalistas.

Depois da libertação, os planos do Pussy Riot são de formar um grupo para se engajar no movimento de direitos humanos. Tolokonnikova criticou o programa de anistia do Kremlin, que foi aprovado pelo Parlamento russo na semana passada e deve permitir a liberação de milhares de deténs.

Segundo ela, foi apenas uma ação para limpar a imagem do governo antes das Olimpíadas. Já Alekhina disse que estava "muito chocada" com a libertação e afirmou que teria ficado presa até o último dia da sua sentença se pudesse ter recusado a anistia. "Isso não é uma anistia, é uma farsa e jogada de relações públicas", afirmou. / AP