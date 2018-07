Intelectuais pedem saída de tropas do país Intelectuais e defensores dos direitos humanos da América Latina assinaram uma carta pedindo aos presidentes da região a retirada de todas as tropas que fazem parte da Missão de Paz da ONU no Haiti. Entre os que assinaram o documento estão o Nobel da Paz Adolfo Pérez Esquivel, Eduardo Galeano e Frei Betto. Para eles, a missão no país é uma "ocupação militar injustificada e imoral".