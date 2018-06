Inteligência afegã diz ter evitado ataque suicida

CABUL - A agência de inteligência do Afeganistão disse nesta quinta-feira que evitou um ataque terrorista em Cabul ao prender um paquistanês que dirigia um caminhão carregado de bombas pela capital afegã.

Em comunicado, a agência informou que o suspeito, que foi preso numa estrada principal da região leste da cidade, iria usar o caminhão-bomba em um ataque suicida. O suposto alvo do ataque não foi revelado.

A prisão ocorre um dia depois de sete pessoas terem morrido num ataque suicida ocorrido no mesmo local. No atentado, um militante detonou um carro-bomba diante do complexo que abriga estrangeiros no Afeganistão, enquanto dois outros invadiram o local antes de serem mortos.

As informações são da Associated Press.