Inteligência dos EUA vê ameaça em Pyongyang O diretor de inteligência nacional dos EUA, James Clapper, disse ontem que a imprevisibilidade da Coreia do Norte e suas armas nucleares representam uma ameaça para seu país e nações do Leste da Ásia. No mesmo dia, um instituto de pesquisas americano afirmou que fotos de satélite mostram que Pyongyang não seria capaz de realizar testes nucleares ou com mísseis de longo alcance por ao menos um mês.