Interceptados 210 imigrantes ilegais A polícia mexicana descobriu 210 imigrantes ilegais de Brasil, Índia, El Salvador e Guatemala a bordo de um trailer com reboque em uma estrada no Estado de Chiapas, sul do México. Dois mexicanos, o motorista e um acompanhante foram detidos e os imigrantes, encaminhados ao Instituto Nacional de Migração. Em agosto, 72 imigrantes ilegais, entre eles 4 brasileiros, foram mortos pelo cartel de drogas Los Zetas no Estado de Tamaulipas.