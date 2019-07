‘Interesses sacrificados’

Trump conquista votos de cubanos e venezuelanos ao acusar adversários de socialistas?

Essa mensagem é muito efetiva para esse eleitorado. Mas há uma coisa importante: o governo Trump está deportando um grande número de cubanos e venezuelanos. Os venezuelanos estão esperando que o Congresso aprove uma política que se chama TPS (Status de Proteção Temporário), que o governo cancelou recentemente para haitianos, nicaraguenses e outras comunidades.

Como está o trâmite?

Como os democratas usam essa situação politicamente?

Quais são, então, as propostas do partido para esses países?

A Câmara dos Deputados, dominada pelos democratas, já o aprovou, mas o Senado, dominado pelos republicanos, ainda nem considera analisá-lo. Se o Senado aprovar essa política, pode ser prejudicial para a imagem de Trump. O que está acontecendo é que os venezuelanos têm de apoiar o presidente pelo que ele diz que fará na Venezuela, mas seus interesses próprios na Flórida, nos EUA, estão sendo sacrificados.Os democratas estão em uma posição muito difícil. Eles não têm o poder para mudar nada na Venezuela. E alguns de seus membros na Câmara, particularmente o “Squad” - grupo de quatro deputadas que Trump tem criticado recentemente - tem dado algumas declarações, como por exemplo, de que os EUA não deveriam interferir na Venezuela, de que se deve respeitar os direitos de não intervenção. Tudo isso ajuda a percepção de que o partido é socialista. É muito fácil para o presidente chamar todos de socialistas.A posição do ex-presidente Joe Biden, por exemplo, é muito mais moderada e mais representativa do Partido Democrata. Para Venezuela, é uma posição muito mais coerente, com rechaço a Maduro e apoio a Guaidó e, sobretudo, apoio ao TPS para os venezuelanos que moram e estão registrados nos EUA.