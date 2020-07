Interlocução: os efeitos globais da pandemia, a situação da Europa e a imagem do Brasil

Os efeitos da pandemia pelo mundo; a crise na Europa com as negociações entre UE e Grã-Bretanha e os novos partidos; e a imagem externa do Brasil com as ameaças econômicas que afetam a atual gestão são discutidos no programa Interlocução deste mês.

Nesta edição, o repórter Haisem Abaki conversa com o Embaixador Rubens Barbosa e com o colunista do Estadão e analista internacional da CNN Lourival Sant'Anna. O Interlocução é uma produção da TV Estadão em parceria com o IRICE, Instituto de Relações Internacionais e Comércio Exterior.