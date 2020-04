O programa Interlocução é uma realização do jornal o Estado de São Paulo em parceria com o Instituto de Relações Internacionais e Comércio Exterior, IRICE. Nesta semana, os temas discutidos são as eleições norte americanas, a crise entre EUA e Irã e sua influência no mercado mundial de petróleo e a saída da Argentina de algumas negociações do Mercosul.