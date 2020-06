Interlocução: tensão na China, protestos nos EUA e percepção externa sobre o Brasil

As tensões entre Pequim e Hong Kong pela hegemonia política e econômica; os protestos raciais nos EUA após a morte de George Floyd por um policial branco em atuação violenta; e a percepção de outros países sobre o enfrentamento da pandemia de covid-19 e o atual momento político do Brasil são os destaques deste mês.

O programa Interlocução é uma produção da TV Estadão em parceria com o IRICE, Instituto de Relações Internacionais e Comércio Exterior. Nesta edição, o repórter Haisem Abaki conversa com o Embaixador Rubens Barbosa e com a coordenadora do curso de Relações Internacionais da FAAP Fernanda Magnotta.