Intermediação do Egito leva a cessar-fogo entre Israel e Jihad Islâmico de Gaza

Depois de vários ataques que causaram a morte de dez palestinos e um israelense, Israel e o grupo Jihad Islâmico da Faixa de Gaza chegaram a um acordo de cessar-fogo intermediado pelo governo egípcio e implementado neste domingo.

A partir das 7h da manhã no horário local deste domingo, tanto Israel como o grupo Jihad Islâmico interromperam os ataques, que desde a última quarta-feira envolveram bombardeios da Força Aérea israelense à Faixa de Gaza e o lançamento de mais de 30 foguetes e morteiros contra o sul de Israel.

Bombardeios da Força Aérea israelense mataram dez militantes do grupo Jihad Islâmico, entre eles Ahmed Sheikh Halil, um dos lideres militares do grupo.

De acordo com o porta-voz do Exército israelense, cinco militantes do Jihad Islâmico estavam se preparando para lançar foguetes contra Israel, quando foram atingidos por mísseis disparados por um avião, na manhã do sábado.

Em seguida o Jihad Islâmico lançou foguetes contra as cidades de Ashdod, Ashkelon, Beer Sheva e Gan Yavne, no sul de Israel.

Durante o sábado, a Força Aérea israelense bombardeou vários alvos na Faixa de Gaza, matando ao todo dez militantes do Jihad Islâmico.

Foguetes do tipo Grad, com um alcance de 40 quilômetros, atingiram áreas residenciais nos centros das cidades de Ashdod e de Ashkelon, no sul de Israel.

Um civil israelense da cidade de Ashkelon morreu após ser ferido por estilhaços e mais quatro pessoas ficaram feridas.

Um dos foguetes atingiu o estacionamento de um prédio de oito andares em Ashdod, incendiando nove veículos.

Outro foguete explodiu em uma escola, também na cidade de Ashdod. No momento do ataque o estabelecimento estava fechado e não houve feridos.

As prefeituras das cidades israelenses atingidas pelos foguetes suspenderam as atividades escolares em decorrência do agravamento da tensão na região.

Durante o sábado o sistema de alarmes soou em todas as cidades do sul de Israel colocando mais de um milhão de habitantes da região em um estado de sobressalto.

Grupo menor

De acordo com analistas locais, o grupo Hamas, que controla a Faixa de Gaza, não tem interesse em uma escalada dos confrontos com Israel e os ataques foram iniciativas do Jihad Islâmico, um grupo menor que é financiado pelo Irã.

A escalada da violência ocorreu poucos dias depois da implementação da primeira etapa do acordo de troca de prisioneiros entre Israel e o Hamas, em que o soldado israelense Gilad Shalit foi libertado em troca da soltura de 477 detentos palestinos.

Em uma segunda etapa, dentro de dois meses, Israel deverá libertar mais 550 prisioneiros e, segundo analistas, o Hamas não tem interesse de criar um clima de violência que poderia prejudicar a implementação da segunda etapa do acordo.

O longo alcance dos foguetes lançados a partir da Faixa de Gaza causa preocupação em Israel.

Os foguetes do tipo Grad utilizados no sábado, diferentemente dos foguetes Kassam - que podem atingir um raio de apenas sete quilômetros - têm a capacidade de alcançar o centro do país e ameaçar Tel Aviv, a maior cidade de Israel. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.