Internação de Nelson Mandela se estende pelo 3º dia

JOHANESBURGO - O ex-presidente da África do Sul e ganhador do prêmio Nobel da Paz, Nelson Mandela, continua hospitalizado, pelo terceiro dia, nesta segunda-feira, 10, para a realização de exames médicos não especificados.

Não foram divulgadas novas informações sobre seu estado de saúde. Autoridades do governo disseram que o líder de 94 anos está "confortável" e recebendo cuidados médicos que são "compatíveis com sua idade". Funcionários do governo negaram-se a dizer onde o ex-presidente está internado.

O Exército sul-africano é responsável pelos cuidados médicos de Mandela desde que ele sofreu uma grave infecção respiratória, em 2011.

Mandela passou 27 anos na prisão por causa de sua luta contra o governo racista de seu país. Ele se tornou o primeiro presidente negro da África do sul e cumpriu um mandato de cinco anos, tendo, em seguida, se retirado da vida pública.

A última aparição pública de Mandela foi em 2010. Sua saúde tem se tornado cada vez mais frágil nos últimos anos.

As informações são da Associated Press