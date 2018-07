Internado, Mandela completa 95 anos

"Madiba permanece no hospital em Pretória, mas os médicos confirmaram que a saúde dele está melhorando constantemente", informou o governo por meio de nota, usando o nome de clã de Mandela.

O presidente Jacob Zuma desejou a Mandela um "alegre" 95º aniversário. "Estamos orgulhosos de chamar este ícone internacional de um de nós como sul-africanos e desejamos-lhe boa saúde", disse ele em um comunicado. "Agradecemos a todos o nosso povo por apoiar Madiba durante a hospitalização com eterno amor e compaixão".

O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, e a primeira-dama, Michelle Obama, também felicitaram Nelson Mandela pelo aniversário de 95 anos.

Obama disse que o mundo pode honrar o líder sul-africano seguindo seu exemplo e servindo aos outros. No mês passado, o casal se encontrou com a família de Mandela durante uma visita à África do Sul.

Doente, Mandela está hospitalizado há mais de cinco semanas para o tratamento de uma infecção pulmonar recorrente. No fim de semana, o ex-presidente da África do Sul, Thabo Mbeki, disse esperar que Nelson Mandela possa deixar o hospital em breve e concluir sua recuperação em casa. Fontes: Dow Jones Newswires e Associated Press.