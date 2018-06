Internautas e mídia hostilizam falso suspeito

As poucas fotos públicas que constavam em seu perfil foram compartilhadas milhares de vezes até que, no meio da tarde, ele foi desativado. No Twitter, um usuário identificado como @Ryan_Lanza, homônimo do irmão do suspeito, também foi hostilizado por internautas. Com mensagens de teor depreciativo em seu perfil, ele foi também erroneamente identificado como o atirador de Connecticut. Horas depois do crime, e com a confirmação da morte do suspeito, ele criticou a confusão.

"Aparentemente, estou sendo hostilizado porque alguém matou umas pessoas", escreveu Ryan em sua conta no Twitter. "Não matei ninguém, parem com isso, por favor." O homônimo acabou criando a hashtag #ryanlanzaerrado.

Grandes redes de TV, como a CNN e a agência de notícias Associated Press acabaram mudando a versão inicial com a confusão a respeito do nome do suspeito. De acordo com um policial que acompanha o caso, a confusão começou porque o nome do suspeito e da testemunha, que são irmãos, foram trocados no boletim de ocorrência. / REUTERS, AFP e AP