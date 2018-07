Internautas recriam as cenas de 2011 com Lego Usuários do serviço de hospedagem de imagens Flickr aceitaram o desafio de recriar as cenas mais importantes do ano usando peças do brinquedo Lego. As batalhas nas ruas da Líbia, a captura e morte de Osama bin Laden, os tumultos em Londres e o movimento Ocupe Wall Street foram os destaques entre os melhores trabalhos.