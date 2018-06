Interpol emite 'alerta vermelho' contra vice do Iraque A Interpol (Polícia Internacional) incluiu o vice-presidente sunita do Iraque em sua lista dos mais procurados, após emitir um "alerta vermelho" contra Tariq al-Hashemi, que se encontra na Turquia. A organização informou em seu site que a medida ocorre depois de um pedido do governo de Bagdá.