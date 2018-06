Interpol emite mandado contra 'Viúva Branca'

O mandado foi expedido pela Interpol a pedido do governo do Quênia, onde Samantha é procurada desde 2011 para responder a acusações de porte de explosivos e conspiração criminal para atacar uma estância turística no país africano.

A britânica de 29 anos converteu-se ao islamismo anos atrás e foi casada com Jermaine Lindsay, um dos militantes suicidas que em julho de 2005 atacaram o metrô de Londres, provocando a morte de 52 pessoas.

Nos últimos dias, a "Viúva Branca" voltou aos holofotes em meio a especulações sobre seu possível envolvimento na tomada de reféns em um shopping center de luxo em Nairóbi, que terminou com dezenas de mortos.

As especulações ganharam força depois que um ministro queniano mencionou que uma britânica branca fazia parte do grupo que atacou o shopping. Até o momento, porém, não apareceu nenhuma evidência que corrobore o envolvimento da "Viúva Branca" no ataque. O mandado da Interpol não menciona o ataque ao shopping. Fonte: Associated Press.