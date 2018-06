Interpol mostra preocupação com extremistas estrangeiros A Interpol declarou nesta quinta-feira que o assassinato do jornalista norte-americano James Foley, decapitado na Síria por islâmicos radicais, mostra que é necessário um esforço internacional coordenado para combater a corrente de estrangeiros que estão se juntando a extremistas no Oriente Médio.