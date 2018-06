Interpol: Ucrânia pediu alerta de prisão para Yanukovich

Em nota divulgada nesta quinta-feira, a organização policial internacional, que tem sede em Lyon, na França, disse ter recebido um pedido ontem de autoridades ucranianas para emitir um "Alerta vermelho". O documento informaria aos 190 países membros da Interpol que um mandado de prisão foi emitido. Isso não é o mesmo que emitir um mandado de captura internacional.

O pedido "está sendo avaliado" pela Interpol para verificar se está em linha com as suas regras, destacou o comunicado. Yanukovich fugiu para a Rússia após uma série de manifestações na Ucrânia, mas defende que continua sendo o presidente do país. Fonte: Associated Press.