Inundação deixa mortos em área turística do Nepal A cheia do Rio Seti, em uma região de montanhas no oeste do Nepal, carregou dezenas de pessoas junto com gado e casas, segundo informações oficiais. Shailesh Thapa, oficial de polícia, afirmou que 13 corpos foram recuperados da inundação e dezenas de pessoas estão sendo procuradas, incluindo três turistas russos que estavam fazendo trekking na região, ao sul do Monte Annapurna.