Inundação em mina deixa 9 mortos e 5 desaparecidos no nordeste da China

PEQUIM - Nove pessoas morreram e cinco continuam desaparecidas em consequência de uma inundação em uma mina na província de Heilongjiang, no nordeste da China, informou nesta quinta-feira, 3, a agência oficial "Xinhua". O acidente ocorreu às 7h de quarta-feira, 2, (horário local), quando 28 mineiros trabalhavam na mina de carvão Nº 2 de Junyuan, no distrito de Xing'an, na cidade de Hegang.

Segundo a mesma fonte, às 23 horas locais, o grupo de resgate conseguiu salvar 14 dos mineiros presos, enquanto outros cinco seguem desaparecidos, sendo procurados por mais de 80 socorristas. A causa do acidente ainda está sendo investigada, mas aparentemente a mina contava com a autorização necessária para funcionar. Mais de três mil trabalhadores morrem a cada ano nas minas chinesas, especialmente nas dedicadas à extração de carvão, principal fonte de energia da segunda maior economia do globo.