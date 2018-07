Inundação leva China a retirar moradores de suas casas

A província de Jiangxi, no leste do país, também foi afetada pelas enchentes. Na vizinha província de Hunan, 16 mil pessoas foram retiradas da cidade de Loudi por causa das chuvas, segundo a Xinhua. Recentemente, Hunan passou por uma seca severa, e as recentes chuvas ajudaram a aliviar a situação, afirmou a agência.

A China sofre com as chuvas todos os anos. Em 2010, tempestades atingiram grandes porções do país e causaram as piores enchentes em uma década. Mais de 4.300 pessoas morreram ou desapareceram na nação asiática no ano passado, em enchentes e deslizamentos de terra.

O órgão chinês que cuida do controle de enchentes e secas informou hoje que as recentes chuvas ajudaram a melhorar os problemas de seca ao longo do rio Yangtze. O governo advertiu, porém, que mais de 2 milhões de pessoas sofrem com a falta d''água. Meteorologistas advertiram que as chuvas deste mês podem causar enchentes em outras partes do país, segundo a Xinhua. As informações são da Dow Jones.