Inundação mata 14 e deixa 53 desaparecidos na China Fortes chuvas no sudoeste da China mataram 14 pessoas e deixaram 53 desaparecidas, informaram hoje autoridades. As tempestades também destruíram rodovias, pontes e milhares de casas. Cerca de 45 mil moradores do condado de Wangmo, na província de Guizhou, foram retirados de suas casas desde o início das inundações na segunda-feira, disse Tang Quanshu, do escritório de prevenção a inundações do país. A funcionária acrescentou que três mil pessoas estão isoladas. Além disso, as águas derrubaram 300 casas e outras 2.400 ficaram submersas, em uma zona de 5.500 hectares de terreno agrícola, segundo Tang.