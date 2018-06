Inundações deixam nove mortos no Irã

TEERÃ - Inundações causadas por fortes chuvas no Irã provocaram a morte de onze pessoas e deixaram dois desaparecidos no nordeste do país asiático, informou neste sábado, 12, a Cruz Vermelha.

Os mortos estavam na província de Jorasán Razavi, Golestán e em Jorasán do Norte, declarou o chefe de operações de resgate da Cruz Vermelha, Morteza Salimi, à agência de notícias iraniana ISNA.

As duas pessoas parecidas são de uma família com três membros cujo carro foi arrastado pela água na província de Golestán. O corpo da terceira pessoa foi encontrado.

No total, cinco províncias sofrem os efeitos dessas inundações. Varias localidades estão isoladas como consequência das chuvas torrenciais. / AFP