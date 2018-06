Inundações fazem 20 mil russos deixaram suas casas

Segundo a porta-voz do ministério, Irina Rossius, a retida está ocorrendo em três regiões do Extremo Oriente, cerca de 5 mil quilômetros de Moscou. Algumas das pessoas foram deslocadas para abrigos de emergência.

As autoridades estimam que mais de 14 mil pessoas também foram afetadas.

O chefe do Serviço Meteorológico da Rússia, Alexander Frolov, disse a uma agência de notícias nesta segunda-feira que as inundações atingiram o seu pico na região de Amur. Mas a situação deverá se agravar em duas outras áreas.

As autoridades dizem que as inundações causaram cerca de 2 bilhões de rublos (US$ 61 milhões) em danos. Fonte: Associated Press.