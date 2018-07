Inundações matam 100 e desabrigam 250 mil Pelo menos 100 pessoas morreram e cerca de 250 mil tiveram de abandonar suas casas em Bangladesh após enchentes e deslizamentos de terra atingirem suas comunidades entre a terça-feira e ontem, informaram as autoridades locais. As chuvas de monções que têm castigado o país são consideradas as mais fortes dos últimos anos. O Exército, a polícia e os bombeiros participam das operações de resgate. Muitas vítimas ficaram presas em suas casas após os deslizamentos. Ao menos 23 pessoas morreram na cidade de Chittatong, no sudeste do país, e outras 36 em Bandarban, na mesma região.