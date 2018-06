Inundações na Austrália matam três pessoas

Empresas do centro de Brisbane, capital do estado de Queensland, foram inundadas, enquanto 1.200 propriedades foram invadidas por níveis históricos de água na cidade de Bundaberg, 385 quilômetros ao norte da capital do estado.

Helicópteros foram usados para resgatar 18 pessoas, que se encontravam no telhado de suas casas em Bundaberg, informou a Associated Press australiana. A cidade possui 98 mil pessoas.

A polícia do estado já confirmou que três pessoas morreram na inundação desde o fim de semana. Houve também inundações nas cidades de Queensland Gladstone e Gymie Ipswich.

A forte chuva foi causada por resquícios de um ciclone tropical que atingiu o país na última semana, além do próprio clima da região que inclui tornados.

As informações são da Associated Press.