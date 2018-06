Inundações na China causam a morte de 37 pessoas

As chuvas sazonais atingiram principalmente a região de Guangdong, perto de Hong Kong, onde 17 das mortes foram relatadas.

O Ministério de Assuntos Civis informou que ao menos 25 mil casas foram destruídas pelas águas da inundação e pelo menos 440 mil pessoas tiveram de ser deslocadas.

Para amanhã, mais tempestades estão previstas para a região de Guangdong.

O vasto território chinês enfrenta com graves problemas de inundações. Na pior delas, em 1998, mais de 4 mil pessoas morreram por conta da cheia do Rio Yangtzé, o maior da Ásia.

A construção da enorme barragem de Três Gargantas conteve em grande parte as inundações do Yangtzé, mas o problema persiste no sul e no norte do país. Fonte: Associated Press.