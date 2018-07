Inundações na Tailândia já deixaram 381 mortos

Autoridades tailandesas afirmaram neste domingo que 381 pessoas já morreram em consequência das enchentes que afetam 26 províncias da área central do país e nove dos 50 distritos da capital Bangcoc. Duas pessoas ainda estão desaparecidas e 150 mil precisaram deixar suas casas e estão em abrigos provisórios.

Depois de atingir, em três meses, 2,5 milhões de tailandeses e causar danos de US$ 6 bilhões, espera-se as enchentes percam força e que a situação melhore nos próximos dias, com a baixa das marés.

A primeira ministra da Tailândia se diz otimista que a pior enchente do país em meio século irá poupar Bangcoc. Diques de áreas vizinhas já transbordaram em alguns pontos, mas as defesas da cidade têm se mantido firmes durante este final de semana de marés altas.

Desde o final de junho, tempestades tropicais e as fortes chuvas típicas do clima de monções castigam o país e sobem o nível dos rios. Nesse fina de semana, uma forte maré alta fez o Chao Praya, principal rio do Golfo da Tailândia., chegou a sua altura recorde (2,53 metros) o que pressionou os diques de áreas vizinha a capital a transbordarem. Em uma tentativa de conter os danos, trabalhadores e tropas escoravam as paredes de concreto do dique com sacos de areia.

A primeira ministra Yingluck Shinawatra pediu para Bangcoc ser "confiante", dizendo que pode haver transbordamentos em alguns bairros, mas que isso não causará nenhum grande dano. Ela disse: "Nós nos recuperaremos em breve".

As marés altas desse final de semana foram consideradas o melhor teste das defesas anti-enchente da capital. As águas atingiram bairros na periferia da capital, mas os distritos centrais de centros comerciais permaneceram secos. Muitos comerciantes cautelosos e pouco confiantes, no entanto, construíram barreiras temporárias de cimento e tijolo em torno de suas entradas.

Milhares de moradores Bangcoc aproveitaram um feriado especial de cinco dias para deixar a cidade, alertados sobre a ameaça de inundação e a escassez de suprimentos nas lojas devido a duas semanas de compras desesperadas e problemas de distribuição devido às próprias enchentes.

O governador da capital destacou uma outra ameaça: saneamento. Ele pediu que os moradores produzam menos lixo, alegando que os coletores estavam tendo problemas para chegar a todas as áreas de Bangkok.700 mil pessoas já receberam atendimento médico por conta de problemas causados pelo contato ou consumo de água contaminada.

O Papa Bento XVI afirmou neste domingo que está rezando pelas vítimas das recentes enchentes na Tailândia e na Itália. O pontífice começou sua saudação aos peregrinos na Praça de São Pedro recordando a devastação causada pelas fortes chuvas nos dois países. A pior enchente da Tailândia em meio século já custou 381 vidas ao longo dos últimos três meses. Na Itália, enchentes e deslizamentos de terra na semana passada devastaram as áreas costeiras de Ligúria e Toscana e mataram nove pessoas.