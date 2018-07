Invasão a delegacia termina com 8 mortos no Iraque Homens armados tomaram o controle de uma delegacia de polícia, mantendo policiais e civis como reféns no oeste do Iraque. As forças de segurança invadiram o local no final da manhã desta segunda-feira para controlar a situação, porém quatro reféns morreram no incidente, segundo funcionários do país. A situação durou três horas e acabou quando os quatro agressores foram mortos a tiros por comandos do exército iraquiano.