Invasão à Ucrânia será um desastre para a Rússia, diz Biden 

WASHINGTON - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse nesta quarta-feira, 19, que será um desastre para a Rússia se finalmente decidir invadir a Ucrânia e reiterou suas ameaças de fortes sanções econômicas. "Putin nunca viu sanções como as que prometi que serão impostas se ele invadir a Ucrânia", disse Biden em entrevista coletiva, nesta quarta-feira, 19, véspera do primeiro aniversário de sua chegada ao poder.

O presidente disse que espera que o presidente Vladimir Putin invada a Ucrânia, fazendo uma avaliação negativa da capacidade dos Estados Unidos e seus aliados europeus de persuadir o líder russo a não enviar tropas pela fronteira. “Acho que ele testará o Ocidente, testará os Estados Unidos e a Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte), da maneira mais significativa que puder? Sim, acho que sim”, disse Biden a repórteres durante uma entrevista coletiva na Sala Leste da Casa Branca, acrescentando: “Mas acho que ele pagará um preço caro por isso. E acho que ele vai se arrepender de ter feito isso.”

Solicitado a esclarecer se estava aceitando que uma invasão está chegando, Biden disse: "Meu palpite é que ele vai invadir. Ele precisa fazer alguma coisa". A previsão de Biden de uma invasão é o reconhecimento mais firme até o momento de que os EUA esperam que Putin se mova depois de reunir 100 mil soldados ao longo da fronteira com a Ucrânia.

Mais tarde, Biden ofereceu menos certeza, dizendo que não podia afirmar se Putin havia decidido invadir. “Suspeito que importa de que lado da cama ele se levanta para saber exatamente o que vai fazer”, disse o presidente.

Analisando seu primeiro ano no cargo, Biden afirmou que houve desafios, mas também "enorme progresso", se referindo à campanha de vacinação contra a covid-19 e aos esforços para a recuperação da economia.

No início da entrevista coletiva, Biden acusou os republicanos de se recusarem a “entrar no jogo” de governar o país e insistiu que não prometeu demais ao povo americano, apesar de não aprovar uma ampla legislação de gastos sociais ou proteções de direitos de voto. “Eu não previ que haveria um esforço tão forte para garantir que o mais importante fosse que o presidente Biden não fizesse nada”, disse ele.

“Para quem servem os republicanos?” ele perguntou em resposta a uma pergunta sobre sua agenda paralisada. Biden não mencionou que grande parte de sua agenda foi bloqueada por legisladores democratas, não republicanos. E ele insistiu que não reduziria suas ambições diante das dificuldades no Congresso. “Nós apenas temos de mostrar o que somos e o que o outro time não é”, disse ele.

A entrevista coletiva é a segunda em sua presidência e menos de um dia antes do aniversário de sua posse em meio a uma agenda paralisada e baixos índices de aprovação. No ano passado, Biden conseguiu aprovar antecipadamente uma lei de estímulo econômico de US$ 1,9 trilhão, conduziu uma campanha que vacinou milhões de americanos e negociou uma lei bipartidária para investir US$ 1 trilhão em estradas, pontes, tubulações e banda larga do país.

Mas o presidente teve uma série de fracassos desde o meio do ano passado, incluindo uma saída apressada e caótica do Afeganistão, uma batalha de meses com dois senadores democratas sobre sua legislação de gastos sociais de longo alcance e a incapacidade de aprovar proteções de direitos de voto que ele descreve como cruciais para o destino da democracia no país.

O presidente ainda não conseguiu cumprir suas próprias metas de combate às mudanças climáticas. E, enquanto reverteu algumas das duras políticas de imigração do presidente Donald Trump, ele ainda não cumpriu sua promessa mais ampla de um caminho para a cidadania para milhões de pessoas que vivem no país sem permissão legal.

E na promessa central que ele fez durante a campanha de 2020 – “encerrar” a pandemia que abalou a escola, o trabalho e a vida social no país por dois anos – Biden tem lutado para responder às variantes de coronavírus que mataram mais de 850 mil americanos americanos desde o início da pandemia. / NYT, AFP e EFE