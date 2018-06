Invasão do Iraque foi pior erro desde o Vietnã, diz novo secretário de Defesa O ex-senador republicano Chuck Hagel, nomeado pelo presidente Barack Obama para o cargo de secretário de Defesa, disse ontem que a decisão de invadir o Iraque, em 2003, foi a pior desde a Guerra do Vietnã. "A decisão foi a pior e mais perigosa que tomamos desde o Vietnã", disse Hagel (na foto, com um veterano do Vietnã) durante a sabatina de confirmação no Senado. O bate-boca mais tenso foi com o também republicano John McCain, que questionou se o ex-senador se arrependera de votar contra o reforço de tropas ao Iraque, em 2007. McCain também lembrou que o próprio Hagel dissera que a decisão do Obama de mandar mais tropas para o Afeganistão, em 2010, tinha sido a pior decisão desde o Vietnã.