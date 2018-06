Invasão militar na Ucrânia afasta Rússia, diz Obama

O presidente russo Vladimir Putin enviou tropas para a Crimeia, alegando a necessidade de proteger os interesses russos na região. Obama declarou que existe uma crença global de que as ações da Rússia violam os direitos internacionais e que a força não deveria ser utilizada para exercer influência dentro da Ucrânia.

Barack Obama fez as declarações em Washington, após apresentar o Orçamento de US$ 3,9 trilhões para 2015. Fonte: Associated Press.